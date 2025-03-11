Україна підтримала "негайне" 30-денне припинення вогню за згоди РФ

Українська сторона за підсумками переговорів зі США у Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Про це йдеться у спільній заяві України та США за підсумками переговорів, яку поширила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".

Зазначається, що сторони під час переговорів "погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру".

"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією", – ідеться у спільній заяві.

Окремо наголошується, що США доведуть до відома Росії, що "взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, на переговорах у Саудівську Аравію Україна мала запропонувати США план тимчасового припинення вогню в повітрі та на морі, а також ударів по обʼєктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Натомість у заяві саміту йдеться про 30-денний режим припинення вогню взагалі.

Під час переговорів, згідно зі спільною заявою, делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, "включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей".

Сторони також погодилися визначити склад своїх переговорних груп і "негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України".