Україна представила США "червоні лінії" для мирних переговорів, НАТО серед них – джерело

На зустрічі у Джидді Україна, серед іншого, запевнила американську сторону, що не погодиться відмовитися від членства в НАТО у рамках імовірної "мирної угоди"

Про це "Європейській правді" пояснило джерело, причетне до переговорів.

Співрозмовник ЄвроПравди наголосив, що зустріч не передбачала узгодження позиції щодо великої угоди, однак українська сторона інформувала американських партнерів про свої "червоні лінії".

"Ми питання НАТО також проговорили, і ми чітко сказали, що для України воно не може бути зняте з порядку денного", – пояснив він.

Співрозмовник ЄП також пояснив, що під час переговорів проговорювалися також інші ключові для України позиції майбутніх переговорів.

"Для України є червоні лінії – зокрема, те, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії, і не може бути ніяких заборон щодо участі України [у міжнародних організаціях], в тому числі в ЄС і НАТО. Питання [червоної лінії щодо] НАТО також прозвучало від Єрмака, що Росія не повинна мати право вето", – заявив він.

Раніше президент Зеленський пояснив, чому Україна у перемовинах із США погодилась на 30-денне перемир'я.

Деталі переговорів у Джидді читайте у статті "Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін".