На встрече в Джидде Украина, среди прочего, заверила американскую сторону, что не согласится отказаться от членства в НАТО в рамках возможного "мирного соглашения"

Об этом "Европейской правде" объяснил источник, причастный к переговорам.

Собеседник ЕвроПравды отметил, что встреча не предусматривала согласования позиции по большому соглашению, однако украинская сторона информировала американских партнеров о своих "красных линиях".

"Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня", – пояснил он.

Собеседник ЕП также пояснил, что во время переговоров проговаривались также другие ключевые для Украины позиции будущих переговоров.

"Для Украины есть красные линии – в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов относительно участия Украины [в международных организациях], в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос [красной линии по] НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето", – заявил он.

Ранее президент Зеленский объяснил, почему Украина в переговорах с США согласилась на 30-дневное перемирие.

Детали переговоров в Джидде читайте в статье "Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин".