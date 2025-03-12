Зеленський пояснив, чому Україна у перемовинах із США погодилась на 30-денне перемир'я

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна погодилась на ідею США про 30-денне припинення вогню у російсько-українській війні для того, щоб не підігрувати твердженням про "небажання миру".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав у спілкуванні з українськими ЗМІ наступного дня після перемовин у Саудівській Аравії.

Президент України зазначив, що не має ілюзій з приводу того, що Росія буде дотримуватися якихось домовленостей, але вважав за необхідне пристати на пропозицію американської сторони про 30-денне перемир’я, щоб не підігрувати твердженням про те, що Україна нібито взагалі не хоче завершення війни.

"Я підкреслював неодноразово: ніхто з нас не вірить рускім – ми це проходили. Але із наративами, що ми не хочемо закінчення війни, які має Росія і розповсюджує по всьому світу, гратись ми не будемо. Я налаштований дуже серйозно і для мене це важливо – закінчити війну. Я хочу, щоби президент США це бачив, щоб американці це бачили і відчували. І щоби Європа і всі були в союзі щодо того, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни", – пояснив Зеленський.

"Тому моя реакція була – що ми готові до формату тиші на 30 днів. У тому форматі, який нам запропонувала американська сторона", – додав він.

На запитання про те, коли потенційно може розпочатися 30-денне перемир’я, якщо Москва теж погодиться, Зеленський відповів, що тепер це залежить від Росії.

"Сьогодні все залежить від того, чи хоче Росія припинення вогню і тиші… Америка продемонструвала свої кроки і свою позицію, Україна показала без будь-яких різних тлумачень, дуже прямо, свою позицію", – cказав президент.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що Москва сама формуватиме свою позицію.

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