Нова очільниця МЗС Австрії прибула до Києва

Нова міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер у п'ятницю, 14 березня, прибула з візитом до України.

Про це в X повідомив посол України в Австрії Василь Химинець, інформує "Європейська правда".

Він опублікував фото зустрічі австрійської міністерки на залізничному вокзалі.

Herzlich willkommen in Kyjiw, sehr geehrte Frau Bundesministerin @BMeinl

🇺🇦🇦🇹👍 pic.twitter.com/ZA9wNFQPZk – Vasyl Khymynets (@VKhymynets) March 14, 2025

"Ласкаво просимо до Києва, шановна міністерко", – підписав фото посол.

Серед іншого, у Києві запланована зустріч міністерки з українським колегою Андрієм Сибігою та візит до дитячої лікарні "Охматдит", куди минулого року влучила російська ракета.

В австрійському посольстві відбудеться прийом, на якому будуть присутні представники бізнесу та гуманітарних організацій.

Це вже друга закордонна поїздка Майнль-Райзінгер з моменту її вступу на посаду. Її перша закордонна поїздка відбулася в Брюссель, де вона провела переговори з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

Нещодавно очільниця МЗС Австрії говорила телефоном з Андрієм Сибігою і підтвердила "повну відданість Австрії незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України".

Нагадаємо, 3 березня новий уряд Австрії на чолі з канцлером Крістіаном Штокером склав присягу після п’ятимісячної політичної кризи.

Детальніше про новий уряд Австрії читайте у статті Шанс на проукраїнську Австрію: як ультраправих переможців лишили поза урядом і що буде далі.