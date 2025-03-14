Нова очільниця МЗС Австрії прибула до Києва
Новини — П'ятниця, 14 березня 2025, 08:38 —
Нова міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер у п'ятницю, 14 березня, прибула з візитом до України.
Про це в X повідомив посол України в Австрії Василь Химинець, інформує "Європейська правда".
Він опублікував фото зустрічі австрійської міністерки на залізничному вокзалі.
Herzlich willkommen in Kyjiw, sehr geehrte Frau Bundesministerin @BMeinl
🇺🇦🇦🇹👍 pic.twitter.com/ZA9wNFQPZk– Vasyl Khymynets (@VKhymynets) March 14, 2025
"Ласкаво просимо до Києва, шановна міністерко", – підписав фото посол.
Серед іншого, у Києві запланована зустріч міністерки з українським колегою Андрієм Сибігою та візит до дитячої лікарні "Охматдит", куди минулого року влучила російська ракета.
В австрійському посольстві відбудеться прийом, на якому будуть присутні представники бізнесу та гуманітарних організацій.
Це вже друга закордонна поїздка Майнль-Райзінгер з моменту її вступу на посаду. Її перша закордонна поїздка відбулася в Брюссель, де вона провела переговори з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.
Нещодавно очільниця МЗС Австрії говорила телефоном з Андрієм Сибігою і підтвердила "повну відданість Австрії незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України".
Нагадаємо, 3 березня новий уряд Австрії на чолі з канцлером Крістіаном Штокером склав присягу після п’ятимісячної політичної кризи.
Детальніше про новий уряд Австрії читайте у статті Шанс на проукраїнську Австрію: як ультраправих переможців лишили поза урядом і що буде далі.