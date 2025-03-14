Новая глава МИД Австрии прибыла в Киев

Новый министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в пятницу, 14 марта, прибыла с визитом в Украину.

Об этом в X сообщил посол Украины в Австрии Василий Химинец, информирует "Европейская правда".

Он опубликовал фото встречи австрийского министра на железнодорожном вокзале.

Herzlich willkommen in Kyjiw, sehr geehrte Frau Bundesministerin @BMeinl

🇺🇦🇦🇹👍 pic.twitter.com/ZA9wNFQPZk – Vasyl Khymynets (@VKhymynets) March 14, 2025

"Добро пожаловать в Киев, уважаемый министр", – подписал фото посол.

Среди прочего, в Киеве запланирована встреча министра с украинским коллегой Андреем Сибигой и визит в детскую больницу "Охматдет", куда в прошлом году попала российская ракета.

В австрийском посольстве состоится прием, на котором будут присутствовать представители бизнеса и гуманитарных организаций.

Это уже вторая зарубежная поездка Майнль-Райзингер с момента ее вступления в должность. Ее первая зарубежная поездка состоялась в Брюссель, где она провела переговоры с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

Недавно глава МИД Австрии говорила по телефону с Андреем Сибигой и подтвердила "полную приверженность Австрии независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Напомним, 3 марта новое правительство Австрии во главе с канцлером Кристианом Штокером приняло присягу после пятимесячного политического кризиса.

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