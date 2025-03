Нова очільниця МЗС Австрії пообіцяла підтримку Україні у розмові з Сибігою

Нова міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер та глава МЗС України Андрій Сибіга провели першу телефонну розмову.

Про це Майнль-Райзінгер повідомила у соцмережі Х (Twitter) у середу, пише "Європейська правда".

Вона висловила сподівання на тісну співпрацю та пообіцяла подальшу підтримку України з боку офіційного Відня.

"Я підтвердила повну відданість Австрії незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну", – написала Майнль-Райзінгер.

Glad to talk to my UA counterpart @andrii_sybiha at first hand. Looking forward to working closely with you.

I reaffirmed AT’s full commitment to UA’s independence, sovereignty and territorial integrity and we will continue to #StandWithUkraine. 🇺🇦