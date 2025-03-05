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Нова очільниця МЗС Австрії пообіцяла підтримку Україні у розмові з Сибігою

Новини — Середа, 5 березня 2025, 13:07 — Христина Бондарєва

Нова міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер та глава МЗС України Андрій Сибіга провели першу телефонну розмову. 

Про це Майнль-Райзінгер повідомила у соцмережі Х (Twitter) у середу, пише "Європейська правда".

Вона висловила сподівання на тісну співпрацю та пообіцяла подальшу підтримку України з боку офіційного Відня.

"Я підтвердила повну відданість Австрії незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну", – написала Майнль-Райзінгер.

Нагадаємо, 3 березня новий уряд Австрії на чолі з канцлером Крістіаном Штокером склав присягу після п’ятимісячної політичної кризи.

Раніше  Майнль-Райзінгер застерігала від продиктованого миру в Україні. 

Детальніше про новий уряд Австрії читайте у статті Шанс на проукраїнську Австрію: як ультраправих переможців лишили поза урядом і що буде далі

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