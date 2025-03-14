У Кремлі кажуть, що Путін передав "сигнали" Трампу через Віткоффа

Речник Кремля Дмитрій Пєсков повідомив, що напередодні ввечері лідер РФ Владімір Путін прийняв у себе американського спецпосланця Стіва Віткоффа, через якого були передані "додаткові сигнали" Дональду Трампу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пєсков сказав журналістам у п’ятницю, його слова наводить видання "Коммерсант".

Віткофф прибув до Москви вранці 13 березня, через два дні після переговорів України і США в Джидді, за підсумками яких Київ погодився на 30-денне припинення вогню.

"Він (Віткофф. – Ред.) вчора був тут, вчора пізно ввечері вже він був прийнятий президентом Путіним. Було надано російській стороні додаткову інформацію. І також, власне, через Віткоффа Путін передав інформацію і додаткові сигнали для президента Трампа", – сказав Пєсков під час спілкування з пресою телефоном.

Переговори Путіна і Віткоффа відбулися в закритому форматі. Літак посланця Трампа вилетів із Москви вранці 14 березня.

До зустрічі зі Стівом Віткоффом Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією про припинення вогню в Україні, але за умови, що це призведе до довгострокового миру. За його словами, необхідно врахувати кілька "нюансів".

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Москві навмисне обставляють ідею тиші такими передумовами, "щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше".

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