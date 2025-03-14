В Кремле говорят, что Путин передал "сигналы" Трампу через Уиткоффа

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что накануне вечером лидер РФ Владимир Путин принял у себя американского спецпосланника Стива Уиткоффа, через которого были переданы "дополнительные сигналы" Дональду Трампу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Песков сказал журналистам в пятницу, его слова приводит издание "Коммерсант".

Уиткофф прибыл в Москву утром 13 марта, через два дня после переговоров Украины и США в Джидде, по итогам которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

"Он (Уиткофф. – Ред.) вчера был здесь, вчера поздно вечером уже он был принят президентом Путиным. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация. И также, собственно, через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа", – сказал Песков во время общения с прессой по телефону.

Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись в закрытом формате. Самолет посланника Трампа вылетел из Москвы утром 14 марта.

До встречи со Стивом Уиткоффом Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, необходимо учесть несколько "нюансов".

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Москве умышленно обставляют идею тишины такими предпосылками, "чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше".

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