У ЄС кажуть, що для зниження торговельної напруженості із США потрібна велика робота

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз та США повинні виконати багато роботи, перш ніж вони зможуть послабити торговельну напруженість.

Про це він написав у X у п’ятницю, 14 березня, передає "Європейська правда".

Шефрович поспілкувався із міністром торгівлі США Говардом Лутніком та торговим представником США Джеймісоном Гріром. Він сказав, що це – ключова частина кращого розуміння один одного.

"Попереду багато роботи, але давайте залишатися зосередженими і вивчати найкращі способи рухатися вперед у правильному напрямку", – написав він.

Як відомо, Трамп раніше оголосив про наміри запровадити тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%. Вони набули чинності в середу, 12 березня.

У відповідь Європейська комісія заявила, що з наступного місяця запровадить контрмита на американські товари на суму 26 млрд євро.

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