В ЕС говорят, что для снижения торговой напряженности с США нужна большая работа

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что Европейский Союз и США должны выполнить много работы, прежде чем они смогут ослабить торговую напряженность.

Об этом он написал в X в пятницу, 14 марта, передает "Европейская правда".

Шефрович пообщался с министром торговли США Говардом Лутником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Он сказал, что это – ключевая часть лучшего понимания друг друга.

"Впереди много работы, но давайте оставаться сосредоточенными и изучать лучшие способы двигаться вперед в правильном направлении", – написал он.

Как известно, Трамп ранее объявил о намерениях ввести тарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%. Они вступили в силу в среду, 12 марта.

В ответ Европейская комиссия заявила, что со следующего месяца введет контрпошлины на американские товары на сумму 26 млрд евро.

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