"Союз без України": Орбан опублікував список своїх "вимог" до Брюсселя

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував у соцмережах допис під назвою "Чого угорська нація хоче від Брюсселя".

Допис опублікований у Facebook угорського прем’єра, повідомляє "Європейська правда".

Це список є переформульованим списком "12 пунктів" – стислим викладом вимог лідерів угорської революції (1848–1849).

Серед нинішніх політичних меседжів угорського прем'єр-міністра, зокрема є вимога "Європи націй", суверенітету і "сильного вето для національних урядів".

Він також "вимагає", щоб "агенти Сороса були виключені з Єврокомісії", а "корумповані лобісти усунуті з парламенту".

Орбан хоче заборонити "неприродне перевиховання" дітей, а також захистити "християнський спадок Європи".

Останній пункт зі списку вимог Орбана звучить так: "Союз, але без України".

15 березня в Угорщині відзначають річницю Угорської революції 1848-49 років. В її ході було проведено докорінні перетворення соціально-політичного устрою Угорському королівстві, проголошено незалежність від Габсбургів і створено демократичну державу.

У списку з 12 вимог лідерів революції були, зокрема, надання демократичних свобод, виведення з країни австрійських військ і повернення на батьківщину угорських частин, створення самостійного уряду тощо.

Очікується, що Орбан виступить у Будапешті з нагоди річниці революції. Як повідомляє Telex, біля місця виступу Орбана роздавали листівки з його 12-ма пунктами.

Тим часом джерела "ЄвроПравди" розповіли, що під час обговорення проєкту висновків Європейської ради 20-21 березня представники Угорщини знову наполягають на скороченні розділу "Україна", вилучивши з його тексту згадки про продовження воєнної підтримки України та про "мир з позиції сили".

Нагадаємо, Орбан відмовився ставити підпис під висновками засідання позачергової Європейської ради 6 березня щодо підтримки України, у результаті текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.