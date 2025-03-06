Джерело: Орбан не підписав висновки Євроради щодо України, інші 26 лідерів підтримали

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився ставити підпис під висновками засідання позачергової Європейської ради 6 березня щодо підтримки України, текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомив високопоставлений посадовець ЄС, обізнаний з перебігом саміту лідерів.

Європосадовець повідомив, що висновки саміту лідерів ЄС щодо України підтримали 26 з 27 держав Євросоюзу – усі, окрім Угорщини.

"Текст щодо України погодили 26 лідерів держав ЄС. Він буде оприлюднений у форматі тексту заяви, яка буде прикладена до висновків Європейської ради", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Він додав, що зараз очільники держав Євросоюзу продовжують дискусію щодо України за вечерею.

Посадовець ЄС додав, що висновки Європейської ради щодо першого питання у порядку денному – посилення оборони ЄС та план президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Rearm Europe, згідно з яким ЄС може інвестувати додаткових 800 млрд євро в оборону – були ухвалені усіма 27 державами-членами.

Нагадаємо, 4 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону.

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