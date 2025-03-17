Глава МЗС Литви назвав 5 елементів, без яких неможливий справедливий мир для України

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що гарантії безпеки для України є необхідними для досягнення тривалого і справедливого миру в Україні і вони повинні передбачати п'ять елементів.

Про це він заявив перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Першим елементом, за словами литовського міністра, є тривала і послідовна військова підтримка України Євромоюзом – цього року йдеться про виділення підтримки на 40 млрд євро, як мінімум.

"Другий елемент – європейські війська в Україні за підтримки США", – підкреслив Будріс.

Третім елементом є продовження тиску на Росію за допомогою санкцій та захоплення заморожених активів.

"Четвертим елементом має бути справедливість через відповідальність. Відповідальність не лише в юридичному сенсі, але й репарації", – сказав він.

"І п'ятий елемент – це прискорений вступ України до ЄС. Ми бачимо дату 1 січня 2030 як таку, що ми можемо досягти спільними зусиллями", – додав глава МЗС Литви.

Тим часом джерела "ЄвроПравди" розповіли, що під час обговорення проєкту висновків Європейської ради 20-21 березня представники Угорщини знову наполягають на скороченні розділу "Україна", вилучивши з його тексту згадки про продовження військової підтримки України та про "мир з позиції сили".

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився ставити підпис під висновками засідання позачергової Європейської ради 6 березня щодо підтримки України, у результаті текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.

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