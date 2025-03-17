Глава МИД Литвы назвал 5 элементов, без которых невозможен справедливый мир для Украины

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что гарантии безопасности для Украины необходимы для достижения длительного и справедливого мира и они должны предусматривать пять элементов.

Об этом он заявил перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Первым элементом, по словам литовского министра, является длительная и последовательная военная поддержка Украины – в этом году 40 млрд евро, как минимум.

"Второй элемент – европейские войска в Украине при поддержке США", – подчеркнул Будрис.

Третьим элементом является продолжение давления на Россию с помощью санкций и захвата замороженных активов.

"Четвертым элементом должна быть справедливость через ответственность. Ответственность не только в юридическом смысле, но и репарации", – сказал он.

"И пятый элемент – это ускоренное вступление Украины в ЕС. Мы видим дату 1 января 2030 года как такую, которой мы можем достичь совместными усилиями", – добавил глава МИД Литвы.

Между тем источники "ЕвроПравды" рассказали, что при обсуждении проекта выводов Европейского совета 20-21 марта представители Венгрии снова настаивают на сокращении раздела "Украина", изъяв из его текста упоминания о продолжении военной поддержки Украины и о "мире с позиции силы".

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, в результате текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.

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