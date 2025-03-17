Польща залишила санкції проти росолігарха, якого виключили зі списку ЄС

Польща залишила національні санкції проти російського олігарха В'ячеслава Моше Кантора, якого виключили з санкційного списку Європейського Союзу на вимогу Угорщини.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ країни Томаш Семоняк у Х, пише "Європейська правда".

Як розповів Семоняк, 15 березня він підписав рішення про визнання Кантора "особою, перебування якої на території Республіки Польща є небажаним".

Кантора називають російським олігархом, який має тісні зв'язки з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Зазначимо, Кантора виключили 14 березня зі списку санкцій ЄС разом зі ще кількома особами через умову, поставлену прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Угорщина вимагала видалення їх з "чорного списку" в обмін на згоду продовжити на шість місяців санкції проти решти підсанкційних осіб.

Газета Financial Times написала, що у ЄС вривається терпець через Угорщину, її хочуть позбавити права голосу.

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