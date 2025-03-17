Польша оставила санкции против росолигарха, которого исключили из списка ЕС

Польша оставила национальные санкции против российского олигарха Вячеслава Моше Кантора, которого исключили из санкционного списка Европейского Союза по требованию Венгрии.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел страны Томаш Семоняк в Х, пишет "Европейская правда".

Как рассказал Семоняк, 15 марта он подписал решение о признании Кантора "лицом, пребывание которого на территории Республики Польша является нежелательным".

Вячеслава Моше Кантора называют российским олигархом, который имеет тесные связи с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Отметим, Кантора исключили 14 марта из санкционного списка ЕС вместе с еще несколькими лицами из-за условия, поставленного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Венгрия требовала удаления их из "черного списка" в обмен на согласие продлить на шесть месяцев санкции против остальных санкционных лиц.

Газета Financial Times написала, что у ЕС лопается терпение из-за Венгрии, ее хотят лишить права голоса.

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