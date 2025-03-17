У Норвегії поблизу Осло через ймовірну диверсію стався витік нафти

Норвезький оператор електромережі Statnett виявив витік від 50 до 60 тонн нафти на занедбаній трансформаторній станції поблизу Осло в неділю.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні компанії.

У неділю ввечері на старій трансформаторній станції "Хаманг" у місті Берум були виявлені сліди злому. Було пошкоджено трансформатор, внаслідок чого витекло багато тонн нафти. Роботи зі збору нафти розпочалися негайно і тривають досі.

"Схоже, що хтось прорізав огорожу, а потім послабив кришку на трансформаторі, який знаходиться там, і нафта почала витікати", – сказав представник компанії Томас Феннефосс.

За розслідування справи взялася поліція.

Пожежна служба повідомила Statnett про можливий витік нафти в неділю вдень. Statnett негайно спрямував людей перевірити ситуацію. Було швидко визначено, що витік походить не з нової трансформаторної станції.

Пошук місця витоку продовжився, і з'ясувалося, що нафта витікає з трансформатора, розташованого на старій підстанції "Хаманг".

Ймовірно, витекло 50-60 тонн нафти. Більша частина нафти була зібрана резервуарами і відстійниками на місці, але деяка частина також потрапила в землю і була віднесена до річки Сандвік. Пожежна служба встановила бонові загородження на річці Сандвік, а муніципалітети розмістили абсорбенти для вбирання нафти.

Стара трансформаторна станція "Хаманг" більше не експлуатується після введення в експлуатацію нової станції минулої осені.

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