ЗМІ: у Швеції розслідують імовірну диверсію на стратегічному острові Готланд
Шведська поліція розслідує ймовірний акт саботажу на острові Готланд, який був виявлений у неділю.
Про це стало відомо виданню Aftonbladet від джерел, передає "Європейська правда".
За словами джерел, можлива диверсія могла б призвести до того, що весь острів Готланд залишився б без води – якби її не виявили.
У Службі державної безпеки Швеції (Säpo) підтверджують, що їм відомо про інцидент, який стався вчора.
"Це правда, що вчора було повідомлення про інцидент", – каже прессекретар Säpo Йоган Вікстрьом.
У понеділок вранці влада Готланду підтвердила, що водопостачання на острові зазнало серйозного саботажу.
Насоси для відкачування сирої води в озері були виведені з ладу.
"Вони зламали бронзову кришку над насосами і зіпсували її так, що насоси зупинилися", – сказала Сюзанна Б'єргегорд-Петтерссон, керівниця регіонального управління водопостачання та каналізації.
Вона не уточнила, скільки людей могло постраждати, або про яке саме озеро йдеться, з міркувань конфіденційності.
"Це все, що я можу сказати: воно постачає воду на значну частину Готланду", – заявила вона.
У Швеції у лютому почали розслідування через чергове пошкодження кабелю зв’язку у Балтійському морі в районі стратегічного острова Готланд.
А наприкінці січня шведська прокуратура оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію з Готландом.
Нагадаємо, в середині січня у НАТО створили нову місію для нагляду за безпекою інфраструктури у Балтійському морі після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.
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