Опитування: серед виборців партії Трампа погіршилось ставлення до України

Хоча серед громадян США переважає позитивне ставлення до України на противагу Росії, воно погіршилось серед виборців Республіканської партії чинного президента Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить останнє опитування на замовлення NBC News.

Загалом 41% опитаних американців заявили про позитивне ставлення до України, тоді як 28% сказали, що ставляться до неї негативно. Для порівняння, лише 6% респондентів ставляться до РФ позитивно, а 68% – негативно.

Аналогічна тенденція спостерігається і у ставленні до очільників України та Росії: 46% опитаних громадян США позитивно ставляться до Володимира Зеленського, а 32% – негативно, тоді як до Путіна позитивно ставляться 3%, а негативно – 84%.

Тоді як погляди виборців Демократичної партії на Зеленського та Україну в цілому залишилися схожими за останні півтора року, у республіканців погляди стали менш прихильними.

У листопаді 2023 року 37% республіканців в опитуванні NBC News ставилися до України негативно, тоді як 27% ставилися до неї позитивно. Зараз же до України негативно ставляться вже 46%, а позитивно – 19%.

Також серед виборців Республіканської партії дещо зменшилось негативне ставлення до Росії та Путіна, хоча й позитивне ставлення не зазнало помітних змін, зазначає телеканал.

Результати опитування NBC News також свідчать, що більшість американців і далі ставляться більш прихильно до України в контексті нинішньої війни, але вважають, що Дональд Трамп, навпаки, більше симпатизує Росії.

Опитування NBC News охопило 1000 зареєстрованих виборців США і тривало 7-11 березня за допомогою телефонних інтерв'ю та онлайн-опитування. Похибка становить 3,1 відсоткового пункту в обидва боки.