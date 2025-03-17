Опрос: среди избирателей партии Трампа ухудшилось отношение к Украине

Хотя среди граждан США преобладает положительное отношение к Украине в противовес России, оно ухудшилось среди избирателей Республиканской партии действующего президента Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует последний опрос по заказу NBC News.

В общем 41% опрошенных американцев заявили о положительном отношении к Украине, тогда как 28% сказали, что относятся к ней негативно. Для сравнения, только 6% респондентов относятся к РФ положительно, а 68% – отрицательно.

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении к руководителям Украины и России: 46% опрошенных граждан США положительно относятся к Владимиру Зеленскому, а 32% – отрицательно, тогда как к Путину положительно относятся 3%, а отрицательно – 84%.

Тогда как взгляды избирателей Демократической партии на Зеленского и Украину в целом остались похожими за последние полтора года, у республиканцев взгляды стали менее благосклонными.

В ноябре 2023 года 37% республиканцев в опросе NBC News относились к Украине негативно, тогда как 27% относились к ней положительно. Сейчас же к Украине негативно относятся уже 46%, а положительно – 19%.

Также среди избирателей Республиканской партии несколько уменьшилось негативное отношение к России и Путину, хотя и положительное отношение не претерпело заметных изменений, отмечает телеканал.

Результаты опроса NBC News также свидетельствуют, что большинство американцев и дальше относятся более благосклонно к Украине в контексте нынешней войны, но считают, что Дональд Трамп, наоборот, больше симпатизирует России.

Опрос NBC News охватил 1000 зарегистрированных избирателей США и продолжался 7-11 марта с помощью телефонных интервью и онлайн-опроса. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта в обе стороны.