Чи зможуть ядерні сили Франції замінити американські та захистити усю Європу

Повернення Дональда Трампа до Білого дому, а головне – конфлікт нової адміністрації президента США з більшістю союзників по НАТО вже приводять до змін, які ще пів року тому здавалися абсолютно нереалістичними.

На тлі можливого відкликання американських військ з Європи президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він готовий запропонувати "ядерну парасольку" Франції для захисту інших держав Європи. Понад те, таку ініціативу підтримують майже 60% французів.

Про свою готовність прийняти у себе французьку ядерну зброю вже заявила низка країн ЄС.

Про те, чи достатньо у Франції ядерного потенціалу для повноцінної заміни США і чи означають ці зміни де-факто кінець світової системи ядерного нерозповсюдження, читайте в інтерв’ю з дослідницею ядерної політики з Гарвардського університету Мар'яною Буджерин Європа під ядерною парасолькою Франції: відповіді на ключові питання про ініціативу Макрона. Далі – основні її тези.

Пропозиція Франції використати її ядерну зброю для захисту Європи може спрацювати. Проте варто уточнити: лише в якомусь мінімальному, скажімо так, екзистенційному факторі стримування.

Йдеться про розрахунки, що сам факт наявності ядерної зброї є достатнім фактором стримування і що навіть невелика кількість цієї зброї здатна налякати противника ядерною ескалацією.

Натомість американська стратегія розширеного ядерного стримування є набагато більш розвиненою та детальнішою – йдеться про моделювання повноцінної термоядерної війни.

Звичайно, цього Франція продублювати не зможе жодним чином.

У французів є лише підводні човни з балістичними ракетами і є літаки Rafale із крилатими ракетами в ядерному оснащенні, дальність яких – 2 тисячі км.

Очевидно, тут європейцям доведеться дуже ретельно розмірковувати, як можна буде надійним чином розгортати ці сили. Звичайно, якщо це рішення все ж буде прийняте, що також не факт.

Адже зараз усе, що ми маємо, є політичною заявою.

Так, це дуже важлива заява, адже вона показує, що Франція налаштована серйозно і віддана справі європейської безпеки. Але від цієї політичної заяви до оперативного планування і власне розгортання сил – дуже багато часу і дуже багато роботи.

Радше платформою для "ядерної парасольки" буде такий собі "НАТО-мінус". Тобто країни Альянсу мінус США та мінус ще якісь держави: Угорщина, можливо, Словаччина.

Це буде якась коаліція охочих, коаліція відданих цій справі. І, відповідно, в межах цієї коаліції, можливо – в рамках НАТО, буде діяти група стратегічного планування, в яку входитимуть деякі держави, які захочуть цим займатися.

Всередині НАТО вже існують прецеденти такої диференційованої участі в різних органах і системах безпеки.

Чи братиме участь Велика Британія? Британські стратегічні сили стримування залежні від США, на відміну від більш автономної Франції. Я думаю, наразі Британія просто воліла би просидіти тихо цей період.

Якщо з боку Німеччини лунає в першу чергу питання розширення французької ядерної парасольки – і на Німеччину, і, можливо, на інші країни, то з боку Польщі чутно більш двозначні заяви.

Які можна трактувати і як бажання отримати власну ядерну зброю.

Звичайно, що це суперечить договору про нерозповсюдження, а тому напевно буде протидія таким планам. Але ми бачимо, що зараз по швах тріщить весь світовий устрій, який був збудований після Другої світової війни, а всі альянси, норми та правила зараз ставляться під великий знак питання.

В технологічному плані ядерна зброя, хоч і не є простою технологією, проте не є чимось заскладним, доступним лише обраним. Це все ж таки технології середини минулого століття.

Більше – в матеріалі Мар'яни Буджерин Європа під ядерною парасолькою Франції: відповіді на ключові питання про ініціативу Макрона.