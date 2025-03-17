Смогут ли ядерные силы Франции заменить американские и защитить всю Европу

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, а главное – конфликт новой администрации президента США с большинством союзников по НАТО уже приводят к изменениям, которые еще полгода назад казались абсолютно нереалистичными.

На фоне возможного отзыва американских войск из Европы президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он готов предложить "ядерный зонтик" Франции для защиты других государств Европы. Более того, такую инициативу поддерживают почти 60% французов.

О своей готовности принять у себя французское ядерное оружие уже заявил ряд стран ЕС.

О том, достаточно ли у Франции ядерного потенциала для полноценной замены США и означают ли эти изменения де-факто конец мировой системы ядерного нераспространения, читайте в интервью с исследовательницей ядерной политики из Гарвардского университета Марьяной Буджерин Европа под ядерным зонтиком Франции: ответы на ключевые вопросы об инициативе Макрона. Далее – основные ее тезисы.

Предложение Франции использовать ее ядерное оружие для защиты Европы может сработать. Однако стоит уточнить: только в каком-то минимальном, скажем так, экзистенциальном факторе сдерживания.

Речь идет о расчетах, что сам факт наличия ядерного оружия является достаточным фактором сдерживания и что даже небольшое количество этого оружия способно напугать противника ядерной эскалацией.

Например, американская стратегия расширенного ядерного сдерживания является гораздо более развитой и детальной – речь идет о моделировании полноценной термоядерной войны.

Конечно, этого Франция продублировать не сможет никоим образом.

У французов есть только подводные лодки с баллистическими ракетами и есть самолеты Rafale с крылатыми ракетами в ядерном оснащении, дальность которых – 2 тысячи км.

Очевидно, здесь европейцам придется очень тщательно размышлять, как можно будет надежным образом развертывать эти силы. Конечно, если это решение все же будет принято, что также не факт.

Ведь сейчас все, что мы имеем, является политическим заявлением.

Да, это очень важное заявление, ведь оно показывает, что Франция настроена серьезно и предана делу европейской безопасности. Но от этого политического заявления до оперативного планирования и собственно развертывания сил – очень много времени и очень много работы.

Скорее платформой для "ядерного зонтика" будет некий "НАТО-минус". То есть страны Альянса минус США и минус еще какие-то государства: Венгрия, возможно, Словакия.

Это будет некая коалиция желающих, коалиция преданных этому делу. И, соответственно, в рамках этой коалиции, возможно – в рамках НАТО, будет действовать группа стратегического планирования, в которую будут входить некоторые государства, которые захотят этим заниматься.

Внутри НАТО уже существуют прецеденты такого дифференцированного участия в различных органах и системах безопасности.

Будет ли участвовать Великобритания? Британские стратегические силы сдерживания зависимы от США, в отличие от более автономной Франции. Я думаю, сейчас Британия просто предпочла бы просидеть тихо этот период.

Если со стороны Германии звучит в первую очередь вопрос расширения французского ядерного зонтика – и на Германию, и, возможно, на другие страны, то со стороны Польши слышны более двусмысленные заявления.

Которые можно трактовать и как желание получить собственное ядерное оружие.

Конечно, это противоречит договору о нераспространении, а потому наверняка будет противодействие таким планам. Но мы видим, что сейчас по швам трещит весь мировой строй, который был построен после Второй мировой войны, а все альянсы, нормы и правила сейчас ставятся под большой знак вопроса.

В технологическом плане ядерное оружие, хоть и не является простой технологией, однако не является чем-то слишком сложным, доступным только избранным. Это все же технологии середины прошлого века.

Больше – в материале Марьяны Буджерин Европа под ядерным зонтиком Франции: ответы на ключевые вопросы об инициативе Макрона.