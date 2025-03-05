Макрон повторив, що готовий говорити про "ядерну парасольку" Франції для Європи

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що готовий говорити про можливість захисту "ядерною парасолькою" Франції інших європейських союзників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні до нації ввечері 5 березня.

Французький лідер сказав, що бачить особливу роль Франції у зусиллях з посилення автономності та обороноздатності Європи як країни з "найефективнішою армією у Європі" і ядерної держави.

Він зазначив, що від часу, коли у Франції з’явилася ядерна зброя, це було її повністю самостійним суверенним інструментом, що відігравав роль у підтриманні миру й безпеки на європейському континенті.

"Але у відповідь на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини я вирішив розпочати стратегічні дебати стосовно захисту нашим засобом стримування наших союзників на європейському континенті. Що б не сталося, рішення завжди було і буде у руках президента Республіки", – запевнив Макрон, відповідаючи на критику всередині країни, що пролунала після перших його слів про таку можливість.

В інтерв’ю, яке він дав 2 березня на шляху на саміт європейських лідерів у Лондоні, Макрон допустив, що Франція запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників, щоб замістити США. Також Макрон висловив думку, що Європі час збільшити витрати на оборону до 3-3,5% ВВП.

Нагадаємо, 4 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону.

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