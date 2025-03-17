Сікорський просить польську опозицію вплинути на позицію Угорщини щодо України

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський підтвердив, що Угорщина блокує рішення стосовно переговорів про вступ України, і закликав опозицію в Польщі вплинути на це.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet, про це він сказав журналістам після зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу 17 березня.

Сікорський підкреслив, що відкриття переговорних кластерів для України – це "ще одне питання, де ухвалення рішень блокується нашим старим другом, колись союзником – Угорською Республікою".

За його словами, очільники дипломатії країн ЄС під час зустрічі говорили про те, що обумовленість рішення про початок переговорів "повинна залежати не від двосторонніх питань, а від виконання критеріїв".

"Я повинен зробити ритуальне звернення до польської опозиції, яка підтримує тісні ідеологічні контакти з урядом і партією Віктора Орбана, щоб вони хотіли зробити щось добре для Польщі, для Європи – а саме переконати своїх ідеологічних побратимів розблокувати ці питання", – заявив глава МЗС Польщі.

Він звернув увагу на повідомлення про те, що польська організація Ordo Iuris разом з угорцями нібито планує консультувати адміністрацію США "щодо того, як демонтувати Європу".

"Я хотів би запитати польську опозицію, що вони думають про цю ініціативу, чи служить польським інтересам, щоб Європейський Союз був паралізований, зведений до групи спільних обговорень", – запитав польський міністр.

Цього року в Європейській комісії заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.

Але в середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.

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