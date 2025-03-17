Сибіга закликав усунути блокування Угорщини на шляху України до ЄС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про важливість усунення перешкод для відкриття першого переговорного кластера у процесі вступу України до Європейського Союзу, що блокує Угорщина.

Про це він сказав під час онлайн-участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, пише "Європейська правда",

Під час свого виступу Сибіга заявив про необхідність прискорення усіх політичних процесів ЄС, зокрема про критичну важливість усунення перешкод для відкриття кластера 1 "Фундаментальні питання" у процесі вступу України до ЄС.

"Вступ України до ЄС і шлях до миру безпосередньо пов'язані між собою", – зазначив міністр.

Також він зазначив, що зараз – час озброюватися та зміцнити обороноздатність України та решти Європи.

"Україна та Європа, озброєні до зубів, зможуть утримати Росію від нової великої війни", – наголосив український міністр.

Він закликав європейських партнерів докласти максимальних зусиль для якнайшвидшого збільшення військової допомоги Україні, заповнення критичних прогалин, інвестування в український оборонний сектор та розширення фінансування власної оборони.

Міністр наголосив на необхідності використання санкційного тиску як важеля впливу на Москву.

Окрім цього, Сибіга запропонував застосовувати менші та частіші пакети, спрямовані на конкретні сектори, такі як військова промисловість, банківський сектор, атомна енергетика та інші.

У цьому контексті глава МЗС підкреслив необхідність посилення контролю за енергетичними санкціями, а також заявив про наявність всіх правових підстав для використання заморожених російських активів для підтримки України вже зараз.

Нагадаємо, в середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.

Під час поїздки усього складу Єврокомісії до Києва на третю річницю великої війни у ЄК заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.

12 березня Сибіга заявив, що Україна розглядає різні варіанти врегулювання питання блокування Угорщиною початку переговорів про вступ до ЄС.

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