Сикорский просит польскую оппозицию повлиять на позицию Венгрии по Украине

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский подтвердил, что Венгрия блокирует решение относительно переговоров о вступлении Украины, и призвал оппозицию в Польше повлиять на это.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet, об этом он сказал журналистам после встречи глав МИД стран Евросоюза 17 марта.

Сикорский подчеркнул, что открытие переговорных кластеров для Украины – это "еще один вопрос, где принятие решений блокируется нашим старым другом, когда-то союзником – Венгерской Республикой".

По его словам, руководители дипломатии стран ЕС во время встречи говорили о том, что обусловленность решения о начале переговоров "должна зависеть не от двусторонних вопросов, а от выполнения критериев".

"Я должен сделать ритуальное обращение к польской оппозиции, которая поддерживает тесные идеологические контакты с правительством и партией Виктора Орбана, чтобы они хотели сделать что-то хорошее для Польши, для Европы – а именно убедить своих идеологических собратьев разблокировать эти вопросы", – заявил глава МИД Польши.

Он обратил внимание на сообщения о том, что польская организация Ordo Iuris вместе с венграми якобы планирует консультировать администрацию США "относительно того, как демонтировать Европу".

"Я хотел бы спросить польскую оппозицию, что они думают об этой инициативе, служит ли польским интересам, чтобы Европейский Союз был парализован, сведен к группе взаимных дискуссий", – спросил польский министр.

В этом году в Европейской комиссии заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.

Но в середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.

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