Прем'єр Чехії: Європа має готуватися до війни з РФ навіть ціною відмови від зеленої політики

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Росія не зупиниться, і навіть якщо в Україні буде встановлено перемир'я, вона захоче знову розпочати війну протягом декількох років, тож Європа має бути готова.

Прем'єр-міністр виступив на конференції з питань безпеки "Наша безпека – не даність", яка проходить у вівторок в Празькому граді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Фіала стверджує, що Європа повинна підготуватися до можливого конфлікту навіть ціною відмови від зеленої політики.

"Ми знаємо, що Росії потрібно від чотирьох до шести років, щоб підготуватися до нової війни, і це той час, який нам потрібен для підготовки", – сказав Фіала.

За словами прем'єр-міністра, Європа отримала чіткий сигнал від нової американської адміністрації Дональда Трампа, що вона повинна подбати про власну оборону і почати більше озброюватися, зміцнювати свою економіку і внутрішню безпеку, а також безкомпромісно висилати нелегальних мігрантів.

"Ми повинні мати щось в руках, щоб стримувати Росію", – зазначив прем'єр-міністр. Він додав, що єдине, що залишається – це зціпити зуби та інвестувати у власну оборону.

На думку прем'єр-міністра, Європа повинна переглянути свою зелену політику, так званий Green Deal, і замість декарбонізації інвестувати в озброєння. "Вороги не чекають, поки Європа завершить свій зелений перехід", – сказав Фіала.

Він додав, що "необхідно поставити вуглекислий газ на задній план", а патенти і виробництво танків і літаків – на передній.

На початку березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України Rearm Europe заявленою вартістю до 800 мільярдів євро.

Під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня за пропозицію Rearm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включно з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.