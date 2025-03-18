Премьер Чехии: Европа должна готовиться к войне с РФ даже ценой отказа от зеленой политики

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Россия не остановится, и даже если в Украине будет установлено перемирие, она захочет снова начать войну в течение нескольких лет, поэтому Европа должна быть готова.

Премьер-министр выступил на конференции по вопросам безопасности "Наша безопасность – не данность", которая проходит во вторник в Пражском граде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Фиала утверждает, что Европа должна подготовиться к возможному конфликту даже ценой отказа от зеленой политики.

"Мы знаем, что России нужно от четырех до шести лет, чтобы подготовиться к новой войне, и это то время, которое нам нужно для подготовки", – сказал Фиала.

По словам премьер-министра, Европа получила четкий сигнал от новой американской администрации Дональда Трампа, что она должна позаботиться о собственной обороне и начать больше вооружаться, укреплять свою экономику и внутреннюю безопасность, а также бескомпромиссно высылать нелегальных мигрантов.

"Мы должны иметь что-то в руках, чтобы сдерживать Россию", – отметил премьер-министр. Он добавил, что единственное, что остается – это стиснуть зубы и инвестировать в собственную оборону.

По мнению премьер-министра, Европа должна пересмотреть свою зеленую политику, так называемый Green Deal, и вместо декарбонизации инвестировать в вооружение. "Враги не ждут, пока Европа завершит свой зеленый переход", – сказал Фиала.

Он добавил, что "необходимо поставить углекислый газ на задний план", а патенты и производство танков и самолетов – на передний.

В начале марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины Rearm Europe заявленной стоимостью до 800 млрд евро.

Во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта за предложение Rearm Europe проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая премьера Венгрии Виктора Орбана.