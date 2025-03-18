Зеленський прибув до Фінляндії з офіційним візитом

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Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з офіційним візитом до Фінляндії у вівторок, 18 березня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

За інформацією фінських ЗМІ, літак з президентом і першою леді України прибув до аеропорту Гельсінкі-Вантаа у вівторок удень.

У канцелярії фінського президента оголосили, що у межах візиту Зеленський 19 березня проведе переговори з президентом Фінляндії Александром Стуббом за участі міністрів фінансів, оборони та закордонних справ.

"Офіційні переговори, що відбудуться у Президентському палаці, будуть присвячені підтримці Фінляндією України та крокам, спрямованим на припинення російської агресії", – анонсувала фінська сторона.

Також глава української держави зустрінеться з представниками компаній оборонно-промислового комплексу, спікером парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо та главою уряду Петтері Орпо.

Зазначимо, що минулого тижня Фінляндія оголосила новий, 28-й за рахунком, пакет військової допомоги для України, вартість якого становить близько 200 мільйонів євро.

Крім того, президент Фінляндії Александр Стубб нещодавно заявив, що Росія намагається грати в затяжну гру в Україні, але насправді не хоче припинення вогню або миру.