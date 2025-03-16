У Фінляндії впевнені, що Путін не хоче миру або перемир’я, тому просто тягне час

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Росія намагається грати в затяжну гру в Україні, але насправді не хоче припинення вогню або миру.

Про це він заявив після відеоконференції "коаліції охочих", організованої прем'єром Британії Кіром Стармером, цитує Yle, пише "Європейська правда".

Стубб заявив, що очільник Кремля Владімір Путін "не прагне перемир’я, припинення вогню чи миру".

"Його основна мета, а саме знищення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, взагалі не змінилася. Сподіваюся, ми зможемо продовжити тиск Заходу, який змушує Росію припинити вогонь", – заявив він.

Фінський президент наголосив, що Росія намагається тягнути час.

За його словами, крок вперед був зроблений на зустрічі на підтримку, яку провів Стармер.

"Британія та Франція відіграють сильну лідерську роль, і всі мають чітке бачення ситуації: Україна хоче миру і припинення вогню, Росія – ні", – додав Стубб.

Стармер після віртуальної зустрічі 15 березня оголосив, що зусилля "коаліції охочих" входять в оперативну фазу і в четвер у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню мирну угоду.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Москву "чітко відповісти" щодо можливості припинення вогню в Україні, заявивши, що "Росія не справляє враження країни , що щиро бажає миру".

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що тепер Росія має зробити кроки назустріч миру.

А новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні запевнив у продовженні підтримки України, а також закликав Росію сісти за стіл переговорів.