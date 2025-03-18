Бундестаг проголосував за мільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру

Нижня палата парламенту Німеччини, Бундестаг, 18 березня схвалила законопроєкт про послаблення боргових обмежень, покликаний залучити мільярди євро інвестицій в оборону та інфраструктуру.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Законопроєкт консервативного блоку ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії, що передбачає послаблення боргових обмежень в Основному законі Німеччини, підтримали 513 депутатів Бундестагу, 207 проголосували проти.

"Законопроєкт був ухвалений необхідною більшістю голосів", – заявила президентка Бундестагу Бербель Бас.

Тепер документ ще має схвалити Бундесрат (верхня палата) – голосування там призначене на 21 березня.

У разі набуття законопроєктом чинності статті 109 і 115 Основного закону передбачатимуть, що витрати на оборону, цивільну оборону, розвідувальні служби та кібербезпеку будуть звільнені від боргового правила, якщо перевищують 1% ВВП.

У майбутньому федеральні землі Німеччини також отримають свободу дій щодо боргу під час укладання своїх бюджетів. Запозичення для федеральних земель в цілому повинні бути дозволені на рівні 0,35% ВВП.

Крім того, для додаткових інвестицій в інфраструктуру (наприклад, у залізницю, мости та дороги) буде створено "спеціальний фонд" у розмірі 500 мільярдів євро, який наповнюватиметься за рахунок позик.

Для того, щоб ухвалити пакет необхідними двома третинами голосів у Бундестазі, ХДС/ХСС разом із соціал-демократами залучили у домовленість "Зелених".

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