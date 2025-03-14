Майбутня коаліція Німеччини погодила із "Зеленими" мільярдний пакет на оборону й інфраструктуру
У Німеччині повідомляють про домовленість між ХДС/ХСС, СДПН і "Зеленими" щодо запланованого багатомільярдного фінансового пакета на оборону та інфраструктуру.
Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".
Як повідомляється, ХДС/ХСС, "Зелені" і СДПН призначили засідання парламентських груп на 13:00 за місцевим часом.
Бюджетний комітет Бундестагу уже переніс своє засідання з ранку на пізній вечір – таким чином, у переговорів з'явилося більше часу.
Рекомендація комітету необхідна до того, як план надійде до Бундестагу.
ХДС/ХСС і СДПН потребують голосів "Зелених" у Бундестазі, щоб ухвалити свій фінансовий пакет більшістю у дві третини голосів. Партії вже кілька днів обговорюють можливі компроміси.
Безпосередньо перед початком коаліційних переговорів ХДС/ХСС і СДПН під час тригодинних дебатів у Бундестазі ініціювали необхідні поправки до конституції.
Лідер ХДС Фрідріх Мерц запропонував "Зеленим" інвестувати гроші із запланованого спеціального інфраструктурного фонду в розмірі 500 мільярдів євро в захист клімату і послабити боргове гальмо не лише для оборони, а й для цивільної оборони, цивільного захисту та розвідувальних служб.
Однак "Зелені" одразу ж відкинули цю пропозицію і поскаржилися на те, як ХДС/ХСС і СДПН ведуть переговори.
Також у п'ятницю стало відомо, що партії ХДС/ХСС та СДПН розпочали офіційні коаліційні переговори щодо формування нового уряду.
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