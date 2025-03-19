У Швеції пояснили своє звернення до ЄС щодо пришвидшення вступу України

Міністерка Швеції у справах Європейського Союзу та північного співробітництва Джессіка Розенкранц вважає швидкий вступ України до ЄС інвестицією в безпеку всього континенту.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на коментар Розенкранц, який є у розпорядженні редакції.

19 березня топдипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії опублікували спільний лист, у якому наголосили, що ЄС повинен терміново розробити чітку дорожню карту для України, щоб вона стала повноправним членом спільноти. Розенкранц була однією із підписантів цього листа, адресованого Єврокомісії.

У коментарі Розенкранц заявила, що підтримка України на шляху до членства в ЄС – це інвестиція в безпеку всього континенту.

"У розпал війни Україна прискорила темпи реформ. ЄС має бути готовим рухатися в тому ж темпі", – вважає вона.

Саме тому, за словами Розенкранц, Швеція разом з північними та балтійськими союзниками працює над тим, щоб відкрити всі кластери переговорів про вступ України протягом 2025 року.

"Зараз ми закликаємо Комісію висунути пропозиції, які зроблять це можливим", – сказала вона.

Нагадаємо, що цьогоріч в Європейській комісії заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.

Але в середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.