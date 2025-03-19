В Швеции объяснили свое обращение к ЕС об ускорении вступления Украины

Министр Швеции по делам Европейского Союза и северного сотрудничества Джессика Розенкранц считает быстрое вступление Украины в ЕС инвестицией в безопасность всего континента.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Розенкранц, который есть в распоряжении редакции.

19 марта топ-дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии опубликовали совместное письмо, в котором отметили, что ЕС должен срочно разработать четкую дорожную карту для Украины, чтобы она стала полноправным членом сообщества. Розенкранц была одной из подписантов этого письма, адресованного Еврокомиссии.

В комментарии Розенкранц заявила, что поддержка Украины на пути к членству в ЕС – это инвестиция в безопасность всего континента.

"В разгар войны Украина ускорила темпы реформ. ЕС должен быть готов двигаться в том же темпе", – считает она.

Именно поэтому, по словам Розенкранц, Швеция вместе с северными и балтийскими союзниками работает над тем, чтобы открыть все кластеры переговоров о вступлении в течение 2025 года.

"Сейчас мы призываем Комиссию выдвинуть предложения, которые сделают это возможным", – сказала она.

Напомним, что в этом году в Европейской комиссии заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.

Но в середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.