У Норвегії різко обвалилась довіра до безпекових гарантій НАТО

На тлі більшого побоювання громадян Норвегії можливою війною на своїй території вони набагато скептичніше оцінюють гарантії безпеки, які надає Північноатлантичний Альянс.

Про це свідчить останнє опитування норвезької соціологічної компанії Opinion, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, менше половини норвежців (47%) довіряють НАТО у гарантуванні безпеки Норвегії у випадку військового нападу – це на 33 відсоткових пункти менше, ніж у листопаді 2024 року.

"Немає сумнівів у тому, що Дональд Трамп зробив світ більш небезпечним місцем. Довіра до США, схоже, руйнується безпрецедентними в сучасній історії темпами", – прокоментувала старша консультантка Opinion Нора Клаузен.

Крім того, у порівнянні з листопадом утричі зросла кількість норвежців, які вважають імовірною війну в Норвегії протягом пʼяти років – з 6% до 16%. Малоймовірною її вважають 53% – на 24 відсоткові пункти менше, ніж три місяці тому.

Крім того, переважна більшість респондентів (60%) не впевнені в здатності Норвегії захистити себе в разі військового нападу.

Опитування Opinion також показало, що 42% вважають високим ризик Третьої світової війни за їхнього життя – на 13 відсоткових пунктів більше, ніж у листопаді, а 21% вважають високим ризик ядерної війни (у листопаді було 15%).

Нагадаємо, ще минулого року міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам закликав країну бути готовою до можливого конфлікту навіть після завершення повномасштабної війни Росії проти України.

За оцінками данської розвідки, якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не буде переозброюватися, Росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через п'ять років.