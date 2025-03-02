В Норвегии резко обвалилось доверие к гарантиям безопасности НАТО

На фоне большего опасения граждан Норвегии возможной войной на своей территории они гораздо скептически оценивают гарантии безопасности, которые предоставляет Североатлантический Альянс.

Об этом свидетельствует последний опрос норвежской социологической компании Opinion, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, менее половины норвежцев (47%) доверяют НАТО в обеспечении безопасности Норвегии в случае военного нападения – это на 33 процентных пункта меньше, чем в ноябре 2024 года.

"Нет сомнений в том, что Дональд Трамп сделал мир более опасным местом. Доверие к США, похоже, разрушается беспрецедентными в современной истории темпами", – прокомментировала старший консультант Opinion Нора Клаузен.

Кроме того, по сравнению с ноябрем в три раза выросло количество норвежцев, которые считают вероятной войну в Норвегии в течение пяти лет – с 6% до 16%. Маловероятной ее считают 53% – на 24 процентных пункта меньше, чем три месяца назад.

Кроме того, подавляющее большинство респондентов (60%) не уверены в способности Норвегии защитить себя в случае военного нападения.

Опрос Opinion также показал, что 42% считают высоким риск Третьей мировой войны при их жизни – на 13 процентных пунктов больше, чем в ноябре, а 21% считают высоким риск ядерной войны (в ноябре было 15%).

Напомним, еще в прошлом году министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам призвал страну быть готовой к возможному конфликту даже после завершения полномасштабной войны России против Украины.

По оценкам датской разведки, если война в Украине прекратится или заморозится, а НАТО не будет перевооружаться, Россия может быть готова к крупномасштабной войне в Европе примерно через пять лет.