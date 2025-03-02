Стармер: США реально повернути до переговорів, попри сварку з Зеленським

Британський прем’єр Кір Стармер відкинув припущення про те, що після останніх подій коаліція європейських держав та України не може покладатися на США.

Про це він заявив на пресконференції після завершення безпекового саміту у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".

Стармер підкреслив, що за підсумками його телефонної розмови із Трампом, яка відбулася напередодні, він переконався у можливості долучити США до зусиль з гарантування миру в Україні.

Прем’єр, наголосив, що не може розкривати деталі розмови, але розраховує на успіх.

"Я би не йшов цією дорогою, якби я не вирив, що можливий позитивний результат, який полягатиме у тому, щоби забезпечити, що ми разом – Україна, Європа та США – зможемо рухатися до сталого миру", – заявив він.

Кір Стармер також відкинув припущення журналістів про те, що після подій у Овальному кабінеті не можна покладатися на США

"Я не сприймаю думки, що США – ненадійний партнер", – заявив він, навівши як аргумент попереднє тривале партнерство з попередніми адміністраціями.

Також зі слів прем’єра випливає, що ключовою умовою миру він бачить гарантії відсутності нового нападу на Україну. "Це має бути домовленість, яка буде дотримана. Бо у минулому ми бачили домовленості, які грубо порушувалися Росією. І саме цього ми маємо уникнути", – заявив він.

Він також запевнив у готовності Британії брати участь у миротворчій місії – "чоботами на землі і літаками в повітрі".

Раніше Стармер заявив, що Британія виділить Україні 1,6 млрд фунтів на закупівлю ракет для ППО.