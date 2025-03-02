Стармер: США реально вернуть к переговорам, несмотря на ссору с Зеленским

Британский премьер Кир Стармер отверг предположение о том, что после последних событий коалиция европейских государств и Украины не может полагаться на США.

Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения саммита по безопасности в Лондоне, сообщает "Европейская правда".

Стармер подчеркнул, что по итогам его телефонного разговора с Трампом, который состоялся накануне, он убедился в возможности привлечь США к усилиям по обеспечению мира в Украине.

Премьер подчеркнул, что не может раскрывать детали разговора, но рассчитывает на успех.

"Я бы не шел этой дорогой, если бы я не верил, что возможен положительный результат, который будет заключаться в том, чтобы обеспечить, что мы вместе – Украина, Европа и США – сможем двигаться к устойчивому миру", – заявил он.

Кир Стармер также отверг предположение журналистов о том, что после событий в Овальном кабинете нельзя полагаться на США

"Я не приемлю мнения, что США – ненадежный партнер", – заявил он, приведя в качестве аргумента предыдущее длительное партнерство с предыдущими администрациями.

Также из слов премьера следует, что ключевым условием мира он видит гарантии отсутствия нового нападения на Украину. "Это должна быть договоренность, которая будет соблюдена. Потому что в прошлом мы видели договоренности, которые грубо нарушались Россией. И именно этого мы должны избежать", – заявил он.

Он также заверил в готовности Британии участвовать в миротворческой миссии – "сапогами на земле и самолетами в воздухе".

Ранее Стармер заявил, что Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на закупку ракет для ПВО.