Фіцо погрожує заблокувати подальші санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує заблокувати подальші європейські санкції проти Росії, якщо ті, за його словами, загрожуватимуть мирному врегулюванню війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Фіцо наводить Noviny.

За його словами, не можна "наполягати на санкціях за будь-яку ціну".

"Може настати момент, коли ми скажемо, що ми не згодні, або я думаю, що це суперечить мирним крокам, які зараз робляться. Якщо ми сприймемо спробу запровадити подальші санкції як щось, що підірве мирний процес, ми готові накласти вето", – сказав словацький прем'єр.

Фіцо також припускає, що санкційний список Європейського Союзу, який включає понад 2400 осіб та організацій може бути скорочений протягом найближчих тижнів або місяців.

Прем’єр словацького уряду вважає "дуже небезпечним для іміджу ЄС", якщо Європейський Союз "залишиться єдиним, хто хоче воювати".

Фіцо також відкидає розмови про "переозброєння" Європи і участь словацьких військових у будь-якій миротворчій місії в Україні.

На його думку, такі миротворчі сили повинні складатися лише з країн, які не є безпосередніми сусідами України та Росії.

Нещодавно із санкційного списку ЄС виключили сестру російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Їхнє виключення із санкційного списку ЄС стало вимогою Угорщини для того, аби продовжити дію всього списку, який налічує близько 2400 осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.

Газета Financial Times написала, що у ЄС вривається терпець через Угорщину, її хочуть позбавити права голосу.

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