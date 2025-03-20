Фицо угрожает заблокировать дальнейшие санкции против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает заблокировать дальнейшие европейские санкции против России, если те, по его словам, будут угрожать мирному урегулированию войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Фицо приводит Noviny.

По его словам, нельзя "настаивать на санкциях любой ценой".

"Может наступить момент, когда мы скажем, что мы не согласны, или я думаю, что это противоречит мирным шагам, которые сейчас делаются. Если мы воспримем попытку ввести дальнейшие санкции как нечто, что подорвет мирный процесс, мы готовы наложить вето", – сказал словацкий премьер.

Фицо также предполагает, что санкционный список Европейского Союза, который включает более 2400 человек и организаций может быть сокращен в течение ближайших недель или месяцев.

Премьер словацкого правительства считает "очень опасным для имиджа ЕС", если Европейский Союз "останется единственным, кто хочет воевать".

Фицо также отвергает разговоры о "перевооружении" Европы и участие словацких военных в любой миротворческой миссии в Украине.

По его мнению, такие миротворческие силы должны состоять только из стран, которые не являются непосредственными соседями Украины и России.

Недавно из санкционного списка ЕС исключили сестру российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Их исключение из санкционного списка ЕС стало требованием Венгрии для того, чтобы продлить действие всего списка, который насчитывает около 2400 человек, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

Газета Financial Times написала, что у ЕС лопается терпение из-за Венгрии, ее хотят лишить права голоса.

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