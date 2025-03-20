Зеленський: Трамп у розмовах не порушував питання Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його американський колега Дональд Трамп не піднімав у розмовах з ним питання окупованого Росією Криму.

Про це він сказав на спільній з прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре пресконференції, повідомляє "Європейська правда".

Його слова пролунали у відповідь на запитання журналіста про інформацію, яку поширили ЗМІ про те, що Трамп нібито розглядає можливість визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про припинення війни.

"Трамп зі мною не піднімав цього питання (про Крим. – Ред.). Ми говорили з ним про Крим ще у вересні в Нью-Йорку. Його цікавило, чому українці так люблять Крим, бо він чув це", – зазначив Зеленський.

За словами українського президента, у розмові з Трампом він сказав, що Крим є невід’ємною частиною України.

Варто зазначити, що нещодавно Зеленський визнав, що територіальні питання будуть на столі майбутніх мирних переговорів про закінчення війни.

Своєю чергою радник президента США з національної безпеки Майк Волц припустив, що майбутня угода про завершення війни Росії проти України може передбачати втрату останньою територій в обмін на "майбутні гарантії безпеки".