Зеленський визнав, що на мирних переговорах будуть підніматися територіальні питання
Президент України Володимир Зеленський визнав, що територіальні питання будуть на столі майбутніх мирних переговорів про закінчення війни.
Про це Зеленський сказав у середу на пресконференції в Гельсінкі, відповідаючи на питання "Європейської правди".
Зеленський уникнув відповіді на запитання "ЄвроПравди" про дії у разі, якщо США підуть на визнання Криму та інших окупованих територій частиною Росії. "Що стосується територій – напевно, це буде одним із чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах", – сказав глава держави.
Водночас він підкреслив, що першим кроком на шляху врегулювання все одно має стати безумовне припинення вогню, "навіть якщо до нього треба пройти якісь шляхи, як-от тиша в небі, тиша на морі".
"Але все одно дійде до тиші на всьому фронті. Це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром", – заявив президент.
Далі, за його словами, слід буде перейти до інших питань, серед яких будуть підніматися територіальні.
"Для нас червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо", – сказав президент.
Нещодавно радник президента США з національної безпеки Майк Волц припустив, що майбутня угода про завершення війни Росії проти України може передбачати втрату останньою територій в обмін на "майбутні гарантії безпеки".
Державний секретар США Марко Рубіо також говорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.
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