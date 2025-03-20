Зеленский: Трамп в разговорах не поднимал вопрос Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп не поднимал в разговорах с ним вопрос оккупированного Россией Крыма.

Об этом он сказал на совместной с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

Его слова прозвучали в ответ на вопрос журналиста об информации, которую распространили СМИ о том, что Трамп якобы рассматривает возможность признания оккупированного Крыма российской территорией в рамках потенциального соглашения о прекращении войны.

"Трамп со мной не поднимал этот вопрос (о Крыме. – Ред.). Мы говорили с ним о Крыме еще в сентябре в Нью-Йорке. Его интересовало, почему украинцы так любят Крым, потому что он слышал это", – отметил Зеленский.

По словам украинского президента, в разговоре с Трампом он сказал, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Стоит отметить, что недавно Зеленский признал, что территориальные вопросы будут на столе будущих мирных переговоров об окончании войны.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц предположил, что будущее соглашение о завершении войны России против Украины может предусматривать потерю последней территорий в обмен на "будущие гарантии безопасности".