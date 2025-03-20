Сербію обурила регіональна оборонна угода за участю Косова

Оборонна угода між Хорватією, Албанією і частково визнаним Косовом, яка закликає до спільного реагування на безпекові загрози, викликала обурення Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Хорватія, Албанія і Косово у вівторок, 18 березня, підписали Декларацію про посилення оборонного співробітництва.

Декларація, до якої можуть приєднатися й інші країни, закликає до спільних дій у відповідь на виклики безпеці, гібридні загрози та інші ризики, які можуть загрожувати регіональній стабільності.

Після цього президент Сербії Александар Вучич звинуватив Хорватію та Албанію в тому, що вони розпочали "гонку озброєнь" в регіоні, підписавши угоду з "тимчасовими інституціями" в Косові.

"Це складна ситуація для нас, але ми зрозуміли їхнє послання. І ми будемо захищати нашу країну, стримувати їх і завжди успішно захищати її від будь-якого потенційного агресора, навіть такого потужного", – заявив він.

А міністр оборони Сербії Братислав Гашич назвав декларацію "провокаційною ініціативою", яка "суперечить зусиллям зі зміцнення регіональної безпеки".

Сербському керівництву вже відповіли у Хорватії: міністр оборони Іван Анушич наголосив, що співпраця з Албанією і Косовом "зосереджена на обміні знаннями, співпраці між військовими галузями і підтримці євроатлантичних прагнень" цих держав.

Сербія не визнає незалежності Косова, яке воно проголосило у 2008 році.

Між сторонами намагались налагодити відносини, насамперед за посередництва ЄС, але поки безуспішно.

Приштина також неодноразово звинувачувала Белград у мілітаризації, спрямованій на можливе силове захоплення частково визнаної країни.