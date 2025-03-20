Сербию возмутило региональное оборонное соглашение с участием Косова

Оборонное соглашение между Хорватией, Албанией и частично признанным Косовом, призывающее к совместному реагированию на вызовы безопасности, вызвало возмущение Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Хорватия, Албания и Косово во вторник, 18 марта, подписали Декларацию об усилении оборонного сотрудничества.

Декларация, к которой могут присоединиться и другие страны, призывает к совместным действиям в ответ на вызовы безопасности, гибридные угрозы и другие риски, которые могут угрожать региональной стабильности.

После этого президент Сербии Александар Вучич обвинил Хорватию и Албанию в том, что они начали "гонку вооружений" в регионе, подписав соглашение с "временными институтами" в Косове.

"Это сложная ситуация для нас, но мы поняли их послание. И мы будем защищать нашу страну, сдерживать их и всегда успешно защищать ее от любого потенциального агрессора, даже такого мощного", – заявил он.

А министр обороны Сербии Братислав Гашич назвал декларацию "провокационной инициативой", которая "противоречит усилиям по укреплению региональной безопасности".

Сербскому руководству уже ответили в Хорватии: министр обороны Иван Анушич подчеркнул, что сотрудничество с Албанией и Косовом "сосредоточено на обмене знаниями, сотрудничестве между военными отраслями и поддержке евроатлантических стремлений" этих государств.

Сербия не признает независимости Косова, которую оно провозгласило в 2008 году.

Между сторонами пытались наладить отношения, прежде всего при посредничестве ЕС, но пока безуспешно.

Приштина также неоднократно обвиняла Белград в милитаризации, направленной на возможный силовой захват частично признанной страны.