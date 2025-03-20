У Румунії до кінця року продовжили допомогу для частини біженців з України

Румунський уряд продовжив до 31 грудня 2025 року гуманітарну підтримку та допомогу людям вразливих категорій, які виїхали із зони збройного конфлікту в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Agerpres.

На засіданні 20 березня уряд Румунії ухвалив нормативний акт, який до кінця року продовжує "надання підтримки та гуманітарної допомоги іноземним громадянам або особам без громадянства із зони збройного конфлікту в Україні".

Допомога поширюється на людей, які в'їхали до Румунії до 1 липня 2024 року та розміщені в місцях для біженців. Зазначається, що виплата становитиме 500 леїв ($109) на місяць на одну людину та 1500 леїв ($327) на місяць на сім'ю.

Крім того, підтримка доступна для людей, які мають інвалідність або тимчасово непрацездатні, жінок на третьому триместрі вагітності та інших вразливих категорій, уточнює Agerpres.

Окрема постанова уряду Румунії уточнює механізм виплати одноразової допомоги для біженців з України, які прибули й отримали посвідку на проживання до 1 липня 2024 року.

Така допомога надається на три місяці поспіль у розмірі 750 леїв на місяць на одну людину і 2000 леїв на місяць на сім'ю.

Нагадаємо, минулого року в Німеччині викрили десятки громадян Румунії, які під виглядом біженців із України отримали гроші й житло.