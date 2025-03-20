В Румынии до конца года продлили помощь для части беженцев из Украины

Румынское правительство продлило до 31 декабря 2025 года гуманитарную поддержку и помощь людям уязвимых категорий, которые выехали из зоны вооруженного конфликта в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Agerpres.

На заседании 20 марта правительство Румынии приняло нормативный акт, который до конца года продолжает "оказание поддержки и гуманитарной помощи иностранным гражданам или лицам без гражданства из зоны вооруженного конфликта в Украине".

Помощь распространяется на людей, которые въехали в Румынию до 1 июля 2024 года и размещены в местах для беженцев. Отмечается, что оплата составит 500 леев ($109) в месяц на одного человека и 1500 леев ($327) в месяц на семью.

Кроме того, поддержка доступна для людей, которые имеют инвалидность или временно нетрудоспособны, женщин на третьем триместре беременности и других уязвимых категорий, уточняет Agerpres.

Отдельное постановление правительства Румынии уточняет механизм выплаты единовременного пособия для беженцев из Украины, которые прибыли и получили вид на жительство до 1 июля 2024 года.

Такая помощь предоставляется на три месяца подряд в размере 750 леев в месяц на одного человека и 2000 леев в месяц на семью.

Напомним, в прошлом году в Германии разоблачили десятки граждан Румынии, которые под видом беженцев из Украины получили деньги и жилье.