На півночі Швеції гелікоптер потрапив під лавину, шукають двох людей

У районі населеного пункту Абіску на півночі Швеції розгорнули рятувальну операцію після того, як лавина знесла гелікоптер.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Шведські рятувальники отримали повідомлення з проханням про допомогу у звʼязку зі сходженням лавини близько 16:00.

Повідомляється, що на момент сходження лавини на місці події перебував гелікоптер.

Представник Шведського морського управління Себастьян Вігмо заявив, що їхнє відомство не розпочинало рятувальну операцію, "оскільки не було ніякої авіаційної катастрофи".

"Однак поліція розпочала рятувальну операцію з пошуку двох людей, які зникли безвісти у зв'язку з цією лавиною", – додав він, уточнивши, що наразі невідомо, скільки саме людей перебувало в районі.

Представниця поліції Швеції Марія Лінне підтвердила, що правоохоронці почали пошукову операцію в районі сходження лавини.

"Це робиться для того, щоб з'ясувати, чи потрібна комусь допомога, а іноді це може бути питанням порятунку життя. Зараз ми збираємо ресурси, в тому числі гірських рятувальників", – уточнила вона.

Шведське агентство з охорони навколишнього середовища раніше попереджало про високий (три з пʼяти балів) ризик сходження лавин в районі Абіску.

Цього тижня також повідомлялось, що невеликий літак, який прямував до Данії, розбився в Альпах на південному сході Швейцарії, внаслідок чого могли загинути троє осіб.