На севере Швеции вертолет попал под лавину, ищут двух человек

В районе населенного пункта Абиску на севере Швеции развернули спасательную операцию после того, как лавина снесла вертолет.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Шведские спасатели получили сообщение с просьбой о помощи в связи со сходом лавины около 16:00.

Сообщается, что на момент схода лавины на месте происшествия находился вертолет.

Представитель Шведского морского управления Себастьян Вигмо заявил, что их ведомство не начинало спасательную операцию, "поскольку не было никакой авиационной катастрофы".

"Однако полиция начала спасательную операцию по поиску двух людей, пропавших без вести в связи с этой лавиной", – добавил он, уточнив, что пока неизвестно, сколько именно людей находилось в районе.

Представительница полиции Швеции Мария Линне подтвердила, что правоохранители начали поисковую операцию в районе схода лавины.

"Это делается для того, чтобы выяснить, нужна ли кому-то помощь, а иногда это может быть вопросом спасения жизни. Сейчас мы собираем ресурсы, в том числе горных спасателей", – уточнила она.

Шведское агентство по охране окружающей среды ранее предупреждало о высоком (три из пяти баллов) риске схода лавин в районе Абиску.

На этой неделе также сообщалось, что небольшой самолет, который направлялся в Данию, разбился в Альпах на юго-востоке Швейцарии, в результате чего могли погибнуть три человека.